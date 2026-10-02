Россия объявила в международный розыск двух бывших министров обороны Украины

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Фёдорова. Им заочно предъявлены обвинения по делу о действиях в отношении мирных жителей Донбасса, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, постановления о привлечении обоих бывших министров в качестве обвиняемых уже вынесены, после чего был организован их международный розыск.

В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса следователи установили причастность Резникова и Фёдорова к действиям украинских сил в регионе.

По данным российского следствия, Резников в 2021–2023 годах, а Фёдоров в 2026 году отдавали подчинённым приказы и указания, связанные с проведением военных операций в Донбассе. Эти действия повлекли гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

О результатах расследования Петренко сообщила после совещания в Луганске, которое провёл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины с 2021 по 2023 год. Михаил Фёдоров возглавил украинское оборонное ведомство в январе 2026 года и покинул должность в июле. Его назначение было утверждено Верховной радой 14 января.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Фёдоров после ухода из Минобороны Украины стал советником главы Минобороны Италии. В новой роли он занимается вопросами оборонных инноваций.