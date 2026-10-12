Россия поддерживает контакты с хуситами, заявили в МИД России
МИД призвал воздерживаться от насилия в конфликте на юге Аравийского полуострова
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Россия призвала все стороны конфликта на юге Аравийского полуострова отказаться от насильственных действий и не наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Россия, естественно, призывает все стороны конфликта, который сейчас происходит на юге Аравийского полуострова, воздерживаться от насильственных действий и в любом случае считает недопустимым нанесение каких-либо ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал дипломат.
По словам Борисенко, Москва доводит эту позицию в том числе до представителей йеменского движения «Ансар Аллах». Российская сторона давно поддерживает с ним контакты.
«У России давно есть контакты с движением «Ансар Аллах». Об этом хорошо известно. Кроме того, специальный представитель движения находится в Омане», — отметил замминистра.
Заявление прозвучало на фоне нового обострения в Йемене и вокруг Саудовской Аравии. В начале октября международно признанные власти Йемена объявили военную операцию против хуситов, после чего стороны обменялись сообщениями об ударах и продвижении на нескольких направлениях. А накануне был нанесён удар по аэропорту Эр-Рияда, который не был единичным. Ответственность на себя взяло мятежное движение «Ансар Аллах».
Ранее Life.ru писал, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Йемене. В МИД РФ подчёркивали, что Москва готова сыграть такую роль, если сами участники противостояния будут в этом заинтересованы.
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