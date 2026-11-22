Обсуждать финансы, рабочие дела и деликатные личные вопросы рядом с умным телевизором не стоит, предупредил IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, если конфиденциальные сведения попадут на облачный сервер, при утечке они могут оказаться у посторонних.

Особенно осторожно собеседник «Абзаца» посоветовал относиться к недорогим моделям малоизвестных марок. Такую технику производители редко проверяют на уязвимость. Привязывать к телевизору основной аккаунт специалист тоже не рекомендует

Когда пользователь подключает стороннее приложение к своей учётной записи, оно получает цифровой ключ доступа. Этот ключ может продолжать действовать даже после удаления приложения. Если сервис больше не нужен, нужно открыть настройки аккаунта, вручную завершить активные сеансы и сменить пароль.