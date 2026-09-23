Россиянам назвали 6 шагов, которые помогут избежать просрочки по кредиту

После потери работы заёмщику стоит пересмотреть бюджет и заранее сообщить кредитору о финансовых трудностях. Шесть основных шагов перечислил финансовый эксперт Георгий Хохлов. Первый шаг, по его словам, — оценить свои финансы. Нужно подсчитать накопления, положенные выплаты от работодателя и обязательные расходы. Это покажет, на сколько месяцев хватит денег.

Далее следует обратиться к кредитору до просрочки. Лучше направить официальное заявление с документами о снижении дохода, чтобы зафиксировать обращение. Потом необходимо проверить право на кредитные каникулы. При соблюдении условий закона платежи по потребительскому кредиту можно приостановить на срок до полугода, однако проценты продолжат начисляться.

Кроме того, специалист рекомендовал изучить страховку. Если полис покрывает потерю работы, страховая компания может компенсировать платежи или выплатить предусмотренную договором сумму. Не лишним будет рассмотреть ипотечные каникулы.

Наконец, можно обсудить реструктуризацию. Увеличение срока кредита снижает ежемесячный платёж, но может повысить общую переплату. Брать новый заём для обслуживания старого без понятного источника дохода собеседник РИАМО счёл рискованным шагом.

Ранее юрист посоветовал сохранять документы по кредиту даже после его погашения. Особое значение имеет справка банка об отсутствии задолженности.