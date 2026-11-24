Семье из двух взрослых и ребёнка стоит заложить в бюджет 275–295 тысяч рублей на недельный отдых в пятизвёздочном отеле Турции в июне 2027 года. За эти деньги уже сейчас можно подобрать путёвку с вылетом из Москвы и питанием по системе «ультра всё включено», рассказала РИА «Новости» турагент Айшенур Озтекин.

В указанную сумму также входят авиабилеты в обе стороны, трансфер и страховка. Итоговая стоимость поездки будет зависеть от возраста ребёнка, категории номера и выбранного рейса.

Сэкономить на летнем отпуске можно за счёт раннего бронирования. По словам Озтекин, скидки на проживание в гостиницах могут достигать 20–35%. Однако на остальные составляющие пакетного тура они не распространяются.

Перед покупкой путёвки специалист посоветовала уточнить полную стоимость поездки, проверить наличие оплаченного багажа и внимательно ознакомиться с условиями отмены бронирования.

Напомним, ещё в июне 2026 года стоимость туров в Турцию выросла на 10–20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом в начале ноября в Ассоциации туроператоров России сообщили, что горящие путёвки практически исчезли с массовых зарубежных направлений. Компании стали точнее прогнозировать спрос, поэтому им всё реже приходится распродавать невостребованные места перед вылетом.