Восстановление одной фамильной ветки, охватывающей примерно столетие, может обойтись россиянам в сумму от 230 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Тем не менее, спрос на поиск родословной в 2026 году увеличился на 175%, выяснил URA.ru. По данным издания, исследование иногда занимает до года.

Специалистам приходится сопоставлять сведения об однофамильцах, разбирать старинный почерк и посещать архивы. В стоимость входят также поездки и платные выписки. Оцифровка документов ускорила работу, однако часть материалов по-прежнему доступна только на месте.

Раньше восстановление родословной чаще заказывали состоятельные люди, теперь круг клиентов расширился. Глубина поиска зависит от сохранности документов: иногда удаётся добраться до XVI–XVII веков. При этом дворянские корни обнаруживаются лишь в 2–3% случаев.