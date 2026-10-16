Россияне распробовали «доступную роскошь»: производство крабов и креветок растёт пятый год подряд
Производство мороженых крабов и креветок в России выросло на 60% за четыре года
Обложка © Life.ru
Выпуск мороженых ракообразных в России увеличивается пятый год подряд. В первом полугодии 2026 года предприятия произвели 56 тыс. тонн такой продукции против 35 тыс. тонн за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) и данные Росстата.
По данным издания, мороженые ракообразные — единственный сегмент рыбопродукции, в котором производство росло ежегодно на протяжении последних пяти лет. Основную часть категории составляют крабы и креветки.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает популярность морепродуктов с трендами на «доступную роскошь» и небольшие повседневные удовольствия. Производители адаптируются к спросу: предлагают более доступные виды краба и фасовку по 300–400 граммов. Например, оптовая цена российского краба опилио в среднем в 2,5 раза ниже, чем камчатского.
Растут и розничные продажи креветок. По подсчётам аналитической компании NTech, за первое полугодие они увеличились на 25% в натуральном выражении и на 16% в денежном. Объём продаж достиг 60,1 тыс. тонн на сумму 43,8 млрд рублей.
Дополнительным драйвером спроса стала готовая еда. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что салаты с креветками остаются среди бестселлеров в магазинах.
Ранее сообщалось, что некоторые рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока решили отказаться от экспорта красной рыбы и икры и направить всю продукцию на российский рынок. Life.ru выяснил, как это скажется на ценах.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.