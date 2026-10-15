Икра останется дома, но подешевеет ли? Как отказа рыбаков от экспорта повлияет на цены

Перенаправление экспортных партий красной икры на российский рынок может способствовать снижению цен. Однако масштаб эффекта зависит от объёма дополнительных поставок, который пока неизвестен. Об этом Life.ru рассказал экономист Леонид Холод.

По его оценке, красная икра не относится к продукции, пользующейся ажиотажным спросом за рубежом, а значит, отказ отдельных предприятий от экспорта не обязательно существенно изменит ситуацию внутри страны.

«Если кто-то отказался от экспорта и этот объём пойдёт на внутренний рынок, то по обычным законам рынка увеличится предложение. Если предложение увеличится, а спрос останется в рамках платёжеспособности, то при неизменном спросе цена должна несколько упасть», — объяснил экономист.

При этом Холод призвал не воспринимать решение отдельного производителя как отказ всей отрасли от зарубежных поставок. Для прогноза необходимо понимать, какую долю российского рынка составляют партии, которые теперь останутся в стране.

В качестве условного примера эксперт предположил: если дополнительные поставки будут равны 10% нынешнего объёма внутреннего рынка, снижение цены могло бы составить около 5%.

«Мы же не знаем, сколько процентов от ёмкости российского рынка они отказались экспортировать», — подчеркнул собеседник Life.ru.

По мнению Холода, на результат влияет и уровень конкуренции. Если предложение заметно увеличится, а цены продолжат расти, это, считает экономист, станет поводом внимательнее изучить устройство рынка.

«Но в целом у нас икры будет больше. Естественно, если бы экспортный объём пришёл на внутренний рынок — он же не в канаву соседнюю будет выброшен, он должен пойти на рынок», — отметил эксперт.