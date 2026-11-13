В Екатеринбурге 26-летнему водителю придётся заплатить 10,7 миллиона рублей за повторную езду в нетрезвом виде. Именно столько составил его годовой доход, который суд определил в качестве штрафа. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль на два с половиной года, сообщает прокуратура Свердловской области.

Нарушителем оказался местный житель Кирилл Каралупа. 12 сентября сотрудники ДПС остановили его Citroen C4 на улице Репина. По данным надзорного ведомства, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.

При проверке выяснилось, что это далеко не первая встреча автомобилиста с законом. В ноябре 2022 года его уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь повторное нарушение обернулось уголовным делом по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

В суде Каралупа полностью признал вину. Верх-Исетский районный суд назначил ему штраф в размере дохода за один год — 10,7 миллиона рублей. Дополнительным наказанием стал запрет на управление транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, у которого за повторную нетрезвую езду конфисковали Infiniti стоимостью более 1,9 миллиона рублей. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, а автомобиль, оформленный на его супругу, по решению суда обратили в доход государства. Самому нарушителю назначили штраф в 200 тысяч рублей и двухлетний запрет на вождение.

С похожими последствиями столкнулась победительница конкурса «Миссис Россия — 2010» Вероника Дремлюга. После повторной пьяной езды и ДТП на трассе М-9 «Балтия» суд постановил конфисковать её Porsche Cayenne. Женщине также назначили 350 часов обязательных работ и лишили права управлять автомобилем на два с половиной года.