52-летний гражданин России Александр Суворов, ранее проживавший в Швеции, признал вину в организации незаконных поставок американской электроники в Россию. Для закупки компонентов он использовал сеть компаний в Гонконге, скрывавших конечных получателей товаров. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным американского ведомства, Суворов руководил схемой с марта 2022 года по апрель 2023-го. Её участники приобретали у американских производителей электронные компоненты двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной технике.

Одной из основных задач россиянина было поддержание работы гонконгских компаний-посредников, в том числе GS Group Limited. Через них оформлялись заказы у американских поставщиков. При этом настоящих получателей продукции в России скрывали, а приобретённые компоненты переправляли через Гонконг.

Суворов и связанные с ним компании перечислили американским поставщикам более 70 тысяч долларов. По утверждению Минюста США, часть закупленных компонентов может использоваться в системах военной связи, радиолокационном оборудовании и системах высокоточного позиционирования.

Россиянин признал вину в сговоре с целью нарушения американского Закона о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act, ECRA). Дело расследовали Федеральное бюро расследований США и Министерство торговли страны.

В Штаты Суворова экстрадировали из Швеции 15 октября 2026 года. Изначально ему предъявили три обвинения, связанные с отмыванием денег, контрабандой и нарушением экспортного контроля. В рамках сделки со следствием он признал вину по последнему из этих направлений.

Вынесение приговора назначено на 29 марта 2027 года. По признанному обвинению Суворову грозит до 20 лет лишения свободы, штраф до одного миллиона долларов и до трёх лет надзора после освобождения. Окончательное наказание определит федеральный судья с учётом рекомендаций по назначению наказаний и других предусмотренных законом обстоятельств.