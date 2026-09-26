Россиянина и француза нашли мёртвыми в квартире в Тбилиси

Граждан России и Франции обнаружили мёртвыми в съёмной квартире в районе Вера в Тбилиси. Причины их смерти устанавливаются.

Мужчины приехали в Грузию ради деловой встречи, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь.

Тревогу забили соседи, почувствовавшие сильный запах в подъезде. Они вызвали полицию. Правоохранители вместе со спасателями вскрыли дверь квартиры и обнаружили внутри тела двух мужчин.

Погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Официальная причина смерти пока не названа.

МВД Грузии начало расследование по статье 115 Уголовного кодекса страны — о доведении до самоубийства. Такая квалификация на данном этапе сама по себе не устанавливает обстоятельства смерти: окончательные выводы предстоит сделать следствию и экспертам, пишет «База».

Ранее Life.ru рассказывал о 22-летней россиянке, которую нашли мёртвой в гостинице Тбилиси. Тогда грузинское МВД также начало расследование по статье 115 УК. На теле девушки, по данным правоохранителей, не обнаружили признаков насильственной смерти, а точную причину должны были установить эксперты. Позднее Life.ru писал о рассказах близких погибшей, которые требовали тщательного расследования обстоятельств её смерти.