Ракетные войска и артиллерия России завершают переход на разведывательно-огневую систему, которая объединяет обнаружение целей, управление подразделениями и нанесение ударов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Новая система включает четыре взаимосвязанных направления: разведку, огневые средства, управление и обеспечение. По данным военного ведомства, такой подход позволяет быстрее получать информацию о противнике, обрабатывать её и передавать артиллерийским расчётам для поражения целей.

Основу вооружения составляют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные артиллерийские установки семейства «Мста» и реактивные системы залпового огня «Торнадо». В их числе также высокомобильные орудия на колёсном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К».

В Минобороны напомнили, что дата профессионального праздника связана со Сталинградской битвой. Именно 19 ноября 1942 года массированная артиллерийская подготовка положила начало контрнаступлению Красной армии в рамках операции «Уран». В 1944 году в честь боевых заслуг артиллеристов учредили День артиллерии, а спустя 20 лет праздник получил современное название.