Российская «дочка» Google погасила штрафы за «маму» из США

Российская дочерняя компания Google перечислила в счёт погашения штрафов американской Google LLC более 16,8 млрд рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский во время судебного заседания.

«На 20 сентября этого года на расчётный счет ООО «Гугл» поступило чуть более 16,7 миллиарда рублей», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Таляровского, Федеральная служба судебных приставов списала около 14,7 млрд рублей в счёт погашения административных штрафов, которые российские суды назначили Google LLC. Ещё более 2,1 млрд рублей приставы получили по исполнительным документам в отношении американской компании.

Всего в конкурсную массу ООО «Гугл» поступило свыше 18,8 млрд рублей. Часть этих средств направили на погашение текущих требований Федеральной налоговой службы. Кроме того, бывшим сотрудникам компании выплатили более 400 млн рублей зарплаты.

С начала 2021 года в отношении Google LLC составили 17 административных протоколов из-за информации, которую компания должна была ограничить по требованию Роскомнадзора. Ранее Life.ru сообщал, что Google оштрафовали на 3,8 млн рублей за отказ удалить контент, запрещённый в России. Тогда компанию привлекли к ответственности по двум административным протоколам. В апреле Google также получила пять штрафов на общую сумму 19 млн рублей за аналогичные нарушения.