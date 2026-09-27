Российские акробаты завоевали больше всех медалей на чемпионате мира

Российские спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике и стали первыми по общему числу наград. Турнир завершился в итальянском Пезаро.

В заключительный день соревнований россияне пополнили копилку сразу семью медалями. Золото в темповом упражнении среди мужских четвёрок взяли Николай Крестников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук и Артём Кузнецов, а среди смешанных пар победили Елизавета Медведева и Олег Майоров.

Ещё одну золотую награду принесли Владимир Найденко, Владислав Любимов, Роман Чернятин и Александр Земсков, выигравшие балансовое упражнение среди мужских четвёрок.

Крестников, Кульбакин, Кондрачук и Кузнецов также стали серебряными призёрами в комбинированном упражнении. Ещё одно серебро завоевали Ксения Колотова и Ксения Кузнецова в балансовом упражнении среди женских пар.

Бронза досталась Кире Быковой, Иванне Мельниковой и Екатерине Кононовой в балансовом упражнении среди женских троек, а также Динаре Айсиной и Артемию Петровскому в комбинированном упражнении смешанных пар. Ранее Айсина и Петровский взяли бронзу в балансовом упражнении, а российская команда — серебро в командном зачёте.

В итоге у России три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. В медальном зачёте россияне стали вторыми после сборной Израиля, завоевавшей пять золотых и три серебряные награды, однако по общему количеству медалей российская команда заняла первое место.