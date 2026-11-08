Российские военные нанесли удары FPV-дронами по узлам связи украинских подразделений беспилотной авиации в Запорожской области. Об уничтожении оборудования Starlink, ретрансляторов и выносных антенн сообщило Минобороны РФ.

Средства связи обнаружили разведывательные подразделения. Оборудование ВСУ размещали в лесополосах и возле укрытий, маскируя позиции. Оно обеспечивало связь между операторами беспилотников на передовой и командными пунктами, а также передачу разведывательной информации и управление ударными аппаратами.

После обнаружения целей к их уничтожению привлекли расчёты FPV-дронов. По данным военного ведомства, удары пришлись по ключевым элементам сети, через которую координировали работу украинских беспилотников.