Российские FPV-дроны уничтожили узлы связи ВСУ со Starlink в Запорожье
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Российские военные нанесли удары FPV-дронами по узлам связи украинских подразделений беспилотной авиации в Запорожской области. Об уничтожении оборудования Starlink, ретрансляторов и выносных антенн сообщило Минобороны РФ.
Средства связи обнаружили разведывательные подразделения. Оборудование ВСУ размещали в лесополосах и возле укрытий, маскируя позиции. Оно обеспечивало связь между операторами беспилотников на передовой и командными пунктами, а также передачу разведывательной информации и управление ударными аппаратами.
После обнаружения целей к их уничтожению привлекли расчёты FPV-дронов. По данным военного ведомства, удары пришлись по ключевым элементам сети, через которую координировали работу украинских беспилотников.
Ранее Илон Маск репостнул твит, в котором помощь Украине через Starlink назвали ошибкой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бизнесмен поздно осознал роль системы спутников в конфликте.
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