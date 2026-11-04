Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe, WAE) приняла решение отменить ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение принял исполнительный комитет организации.

При этом возможность выступать на европейских турнирах по-прежнему будет зависеть от законодательства принимающих стран и действующих визовых требований.

«Восстановление прав не отменяет действия применимого законодательства, требований принимающей страны, визовых ограничений или предписаний государственных органов. WAE продолжит оценивать ситуацию в местах проведения соревнований в Европе и соблюдать все действующие национальные нормы», — говорится в сообщении федерации.

В августе аналогичное решение приняла Всемирная федерация стрельбы из лука. Она разрешила российским спортсменам, командам и официальным лицам участвовать в соревнованиях под своей эгидой без нейтрального статуса, с национальным флагом и гимном.

Российские лучники были отстранены от международных стартов в 2022 году на фоне конфликта на Украине. Впоследствии спортсменам разрешили возвращаться на отдельные соревнования в нейтральном статусе, но ограничения на командное участие сохранялись.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и пересмотрел прежние рекомендации, касавшиеся допуска российских спортсменов. После этого международные спортивные федерации начали самостоятельно принимать решения об отмене ограничений.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Австрии по хоккею отказалась играть против России на чемпионате мира 2027 года в Германии. Управляющий директор Федерации хоккея Австрии Александр Хельвиг заявил, что команда выступает против участия россиян в международных турнирах, пока продолжается конфликт на Украине. Австрия стала седьмой европейской страной, занявшей такую позицию, после Финляндии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии.