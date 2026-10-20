Российские учёные открыли у бактерии механизм защиты клеток от холода

Российские учёные обнаружили у бактерии природный механизм защиты от температурных перепадов, который в будущем может помочь усовершенствовать технологии заморозки и хранения биологических материалов. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Института цитологии РАН изучили особый белок IbpA, способный менять свою структуру в зависимости от температуры. Результаты опубликованы в научном журнале Biomolecules.

Необычный механизм обнаружили у бактерии Acholeplasma laidlawii, которая часто загрязняет лабораторные клеточные культуры и встречается в сельском хозяйстве. В отличие от кишечной палочки, у которой схожие защитные функции выполняют два белка, этот микроорганизм использует один.

Как объяснил один из авторов исследования Алексей Ведяйкин, при охлаждении до четырёх градусов белок собирается в длинные нити, а при нагревании до 42 градусов образует шаровидные структуры диаметром около 50 нанометров. При комфортной для бактерии температуре 30–37 градусов обе формы сосуществуют.

Причём переключение происходит очень быстро. Нити формируются примерно за десять минут, а распадаются всего за две-три. При охлаждении белок также перемещается ближе к клеточной мембране и взаимодействует с другими молекулами.

Учёные считают, что изучение такого механизма поможет лучше понять, как клетки переживают температурный стресс. В перспективе эти знания могут пригодиться при разработке методов хранения биоматериалов, а также способов борьбы с бактериями, загрязняющими лабораторные культуры. Однако практическое применение открытия ещё требует дополнительных исследований.

Ранее Life.ru рассказывал, что петербургские учёные разработали специальный гель для выращивания тканей, предназначенных для трансплантации. В создании материала участвовали специалисты Института цитологии РАН. Разработанный состав сохраняет стабильность до месяца и создаёт условия для роста клеток. В перспективе технология может применяться при восстановлении тканей после травм и ожогов.

Кроме того, Life.ru сообщал о развитии в России банков донорских тканей. Пластический хирург Аделина Алтыева объясняла, что для хранения костей и других биологических материалов могут использоваться криоконсервация и лиофилизация. Такие технологии позволяют подготавливать донорский материал к дальнейшему медицинскому применению.