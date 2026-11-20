Вооружённые силы России поразили Бурштынскую тепловую электростанцию в Ивано-Франковской области Украины. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, объект обеспечивает электроэнергией в том числе предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военные объекты ВСУ.

«В Ивано-Франковской области [поражена] тепловая электростанция „Бурштынская“ в населённом пункте Бурштын», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Бурштынская ТЭС расположена на западе Украины, в городе Бурштын. Станция уже неоднократно становилась объектом сообщений об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Масштаб повреждений в результате нового удара Минобороны не уточнило.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по Бурштынской ТЭС в ноябре 2025 года. Тогда военный корреспондент Евгений Поддубный заявил об уничтожении электростанции и ограничениях электроснабжения на Украине.