Командир отделения 89-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Физик вернулся в зону СВО после тяжёлого ранения обеих ног. По словам бойца, на позиции он отправился, ещё не восстановив способность нормально ходить.

Военнослужащего ранило, когда он выходил из блиндажа: рядом упал снаряд, часть которого разорвалась в воздухе. Боец получил 34 осколка, у него был повреждён нерв. После эвакуации и лечения он четыре месяца проходил реабилитацию.

«Я приехал сюда хромой, и сразу на позицию. Мне там уже было привычнее, нежели где-то отсиживаться», — рассказал собеседник RT.

После возвращения Физик занялся борьбой с беспилотниками ВСУ. За год он сбил тараном 115 ударных дронов «Баба-яга» и около 50 аппаратов других типов.

Ранее хирурги госпиталя Тихоокеанского флота вернули речь участнику СВО после тяжёлого ранения головы. Минный осколок прошёл через оба полушария мозга, после чего военнослужащий потерял способность говорить и понимать чужую речь, однако операция помогла восстановить эти функции.