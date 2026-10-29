Российский боец ММА Пётр Писанюк ушёл из спорта на СВО и стал дроноводом

Первое поражение в ММА стало для мастера спорта по боксу и борьбе Петра Писанюка поводом завершить спортивную карьеру. Позднее он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

«Я — человек слова. Я пообещал себе, что если проиграю хоть один бой в ММА, уйду из спорта. И вот так случилось, ушёл со спорта», — рассказал военнослужащий в беседе с Zvezdanews.

На службе бывший спортсмен сначала был связистом, затем штурмовиком, а теперь управляет FPV-дронами в группировке войск «Центр». Он выполняет задачи на стыке ДНР и Днепропетровской области под позывным Буйный.

За плечами бойца более тысячи вылетов. По его рассказу, среди поражённых целей — не менее полусотни укрытий украинских операторов БПЛА. Самой дорогой уничтоженной техникой стал разведывательный беспилотник самолётного типа стоимостью около 90 тысяч долларов.