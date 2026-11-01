Российский вольник Иналбек Шериев завоевал золото чемпионата мира в Астане в весе до 74 килограммов. Федерация спортивной борьбы России сообщила о его победе над казахстанцем Нуркожой Кайпановым.

На пути к титулу Шериев уверенно прошёл турнирную сетку. В первых трёх схватках он разгромил соперников из Армении, Польши и США с одинаковым счётом 10:0. Затем россиянин одолел представителя Ирана Амирмохаммада Яздани, а в полуфинале оказался сильнее словака Таймураза Салказанова — 3:1.

Его соперник по решающему поединку ранее уже становился чемпионом мира. Кайпанов завоевал этот титул в 2024 году в весовой категории до 70 килограммов, тогда как Шериев на том же первенстве получил бронзу. Теперь на домашнем турнире казахстанцу пришлось довольствоваться серебряной медалью.

Победа Шериева принесла российской сборной четвёртое золото соревнований. Ранее чемпионские титулы завоевали Алина Касабиева в женской борьбе, а также вольники Ибрагим Ибрагимов и Аманула Гаджимагомедов. Ещё две бронзовые награды в заключительный день получили Абубакар Муталиев и Исмаил Ханиев. Всего отечественные спортсмены завершили мировое первенство с 14 медалями.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Никита Зонь уступил мексиканцу Хайме Мунгии в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг. Бой прошёл в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу действующему обладателю пояса: один арбитр выставил счёт 116:112, двое других — 117:111 в пользу мексиканца.