Российский голкипер Кочетков установил новый рекорд «Каролины» в НХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков установил новый клубный рекорд по количеству побед подряд со старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер помог одолеть «Коламбус» (3:2), одержав девятую победу.

Предыдущий рекорд принадлежал датчанину Фредерику Андерсену, который начал сезон-2021/22 с восьми побед в восьми встречах. Кочетков повторил этот результат 28 октября, когда «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 2:1. Тогда россиянин отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

Девятая победа позволила Кочеткову единолично возглавить список голкиперов «Каролины» с самыми продолжительными победными сериями на старте чемпионата. До этого ни одному вратарю клуба не удавалось выиграть первые девять матчей сезона.

Достижение россиянина также входит в число лучших в истории НХЛ. Более продолжительные победные серии со старта чемпионата ранее показывали Джек Кэмпбелл, выигравший 11 матчей за «Торонто» в сезоне-2020/21, и Кэри Прайс, одержавший десять побед подряд за «Монреаль» в сезоне-2016/17.