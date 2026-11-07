Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД совершил историческую посадку в горах Индии. Воздушное судно, состоящее на вооружении индийских ВВС, успешно приземлилось на авиабазе Ньома в регионе Ладакх на высоте около 3960 метров. По заявлению индийских военных, это самая высокогорная посадка самолёта данного типа в мире.

Авиабаза Ньома расположена примерно в 25 километрах от линии фактического контроля с Китаем. Посадку тяжёлого транспортника в таких условиях в индийских ВВС назвали важным достижением, которое подтверждает надёжность самолёта и высокий профессионализм экипажа.

Военные подчеркнули, что успешное приземление укрепляет возможности Индии по переброске грузов и техники в труднодоступные высокогорные районы. Всего на вооружении индийских ВВС находятся 17 самолётов Ил-76МД.