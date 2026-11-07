Российский Ил-76МД вошёл в историю после посадки на высокогорной авиабазе Индии
В ВВС Индии заявили о рекордной посадке российского Ил-76МД на высоте почти 4 км
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Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД совершил историческую посадку в горах Индии. Воздушное судно, состоящее на вооружении индийских ВВС, успешно приземлилось на авиабазе Ньома в регионе Ладакх на высоте около 3960 метров. По заявлению индийских военных, это самая высокогорная посадка самолёта данного типа в мире.
Авиабаза Ньома расположена примерно в 25 километрах от линии фактического контроля с Китаем. Посадку тяжёлого транспортника в таких условиях в индийских ВВС назвали важным достижением, которое подтверждает надёжность самолёта и высокий профессионализм экипажа.
Военные подчеркнули, что успешное приземление укрепляет возможности Индии по переброске грузов и техники в труднодоступные высокогорные районы. Всего на вооружении индийских ВВС находятся 17 самолётов Ил-76МД.
Ранее Life.ru сообщал, что два полка российской военно-транспортной авиации полностью перевооружили на модернизированные Ил-76МД-90А. Кроме того, российские и индийские лётчики провели совместные воздушные бои в рамках учений «Индра-2026». Военные отработали перехват воздушных целей, манёвренный бой и спасение экипажей в труднодоступной местности.
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