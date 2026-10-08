Российский клуб сыграл в еврокубках впервые за 1687 дней

Казанский ватерпольный «Синтез» стал первым участником еврокубков из России за более чем четыре года. В Афинах команда уступила сербскому «Партизану» со счётом 13:14 (4:2, 2:5, 3:2, 4:5) в матче группы B квалификационного раунда Кубка Европы.

Россияне начали встречу мощно. После счёта 1:2 «Синтез» забросил четыре мяча подряд и в начале второй четверти повёл 5:2. Однако «Партизан» быстро ответил собственной серией из четырёх голов и перехватил инициативу.

После этого сербский клуб уже не позволял казанцам выйти вперёд, хотя «Синтез» трижды восстанавливал равенство — 6:6, 9:9 и 10:10. Последний раз счёт стал равным за 5 минут 17 секунд до финальной сирены.

В решающий момент Андрей Дурутович и Александр Ковачевич забили два мяча подряд и обеспечили «Партизану» преимущество 12:10. «Синтез» ещё трижды сокращал отставание до минимума, в том числе до 13:14, и получил несколько владений на последней минуте, но сравнять счёт не сумел.

В другом матче игрового дня греческий «Аполлон Смирнис» обыграл немецкий «Дуйсбург» 16:9. В следующей игре «Синтез» сыграет с итальянской «Савоной» 10 октября. Для выхода в следующий раунд казанцам нужно занять место не ниже третьего.

До «Синтеза» последним российским клубом, выходившим на матч еврокубка, был футбольный «Зенит». 24 февраля 2022 года он сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Затем российские команды были отстранены от европейских соревнований. Между той игрой и матчем «Синтеза» с «Партизаном» прошло 1687 дней — более четырёх лет и семи месяцев.

Россия возвращалась в международные водные виды спорта поэтапно. В сентябре 2023 года World Aquatics допустила российских спортсменов к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении специальных критериев. В конце 2025 года допуск распространили на командные дисциплины и водное поло: российские ватерполисты получили возможность участвовать в международных турнирах как нейтральные команды. Весной 2026 года World Aquatics пошла дальше — с апреля взрослым российским спортсменам разрешили выступать на соревнованиях организации на общих основаниях, с национальной формой, флагом и гимном, при условии прохождения антидопинговых проверок и проверки Aquatics Integrity Unit.

В Европе переход занял больше времени: European Aquatics отложила применение новых правил до 1 сентября 2026 года, сохранив до этой даты нейтральный статус для допущенных россиян. После 1 сентября ограничения были сняты и на европейском уровне, что открыло путь российским клубам, в том числе ватерпольному «Синтезу», к возвращению в еврокубки.