Российский лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях FIS в финском Муонио. Спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут 35,5 секунды, опередив ближайшего соперника более чем на пять секунд.

Второе место занял представитель Финляндии Ари Луусуа, уступивший россиянину 5,4 секунды. Бронзовым призёром стал норвежец Эрик Вальнес, который отстал от Коростелёва на 21,3 секунды.

Коростелёв оказался единственным россиянином, вышедшим на старт мужской классической разделки. На турнире спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

Соревнования в Муонио проходят с 13 по 15 ноября и служат одним из этапов подготовки лыжников к новому международному сезону. В заключительный день участникам предстоят гонки на 10 километров свободным стилем.

В прошлом сезоне Коростелёв вместе с Дарьей Непряевой представлял Россию на крупнейших международных стартах. На этапе Кубка мира в финском Лахти он завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом.

Также лыжник участвовал в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где остановился в шаге от пьедестала в скиатлоне, заняв четвёртое место.