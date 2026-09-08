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Опубликовано 8 сентября, 09:39

Российский ответ sci-fi-шутерам: В «Квантовом контроле» придётся спасать наш мир от замещения

Российская студия анонсировала шутер «Квантовый контроль» о войне с параллельным миром

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская студия «ГетДевелопмент» анонсировала научно-фантастический шутер от первого лица «Квантовый контроль», в котором игрокам предстоит защищать нашу реальность от поглощения параллельным постапокалиптическим миром. Бесплатную демоверсию проекта планируют выпустить уже в 2026 году, а полноценный релиз на ПК намечен на 2029-й.

События игры разворачиваются в недалёком будущем. В российском поселении возникает аномалия, через которую фрагменты альтернативного мира начинают постепенно замещать привычную реальность. Главным героем станет боец специального подразделения, отправленный в зону аномалии.

По задумке разработчиков, противники пытаются захватить другой мир не просто ради территории: их собственная реальность погибает, поэтому замещение становится для них способом выжить.

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«Квантовый контроль» создаётся на Unreal Engine 5. Помимо обычной стрельбы и тактических спецсредств, игрок сможет использовать квантовые способности: менять состояние объектов, останавливать противников и аномальные угрозы, а также быстро перемещаться по полю боя.

На сражения будет влиять и так называемая квантовая погода. Окружение способно меняться прямо во время боя: маршруты перестраиваются, укрытия исчезают, а активность аномалий зависит от действий противников и близости объектов из параллельного мира.

Первой игрокам покажут бесплатную демоверсию в формате одиночного PvE-пролога. Она должна познакомить с основными механиками, противниками и атмосферой проекта. В дальнейшем разработчики хотят превратить «Квантовый контроль» в игру-сервис с сезонами, кооперативными миссиями, системой прогрессии и асимметричными PvPvE-режимами.

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Над проектом работает команда примерно из 50 специалистов. В студии отмечают, что её сотрудники имеют опыт работы над такими играми, как Hogwarts Legacy, Borderlands 3, World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Проект разрабатывается при поддержке АНО «Институт развития интернета». Выпустить «Квантовый контроль» планируют в Steam и VK Play.

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Марина Фещенко
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