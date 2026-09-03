Российский посол назвал арест судна на Шпицбергене политической акцией

Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» был заранее спланирован и носит политический характер, считают в российской дипмиссии. Действия норвежской стороны нарушают международное право, заявил ТАСС посол России в Осло Николай Корчунов.

«Посольство расценивает арест судна Росгидромета «Профессор Молчанов», находящегося в эксплуатации ФГУП «ГТ «Арктикуголь», как политически мотивированное нарушение международного права. Он произошёл по постановлению окружного суда Северного Тромса и Сеньи во исполнение решения Гаагского арбитража, юрисдикцию которого по иску компании «Нафтогаз» российская сторона не признаёт и в процессе по этому делу не участвовала», — заявил посол.

Корчунов обратил внимание на время принятия и обнародования постановления. Документ появился накануне прибытия судна на Шпицберген, а информацию раскрыли, когда «Профессор Молчанов» уже находился в Баренцбурге.

По словам дипломата, это «отчётливо указывает на скоординированный и преднамеренный характер этой акции».

Адвокаты намерены обжаловать решение норвежского суда и защищать интересы России в правовом поле. При этом экипаж остаётся на борту и может свободно выходить на берег в Баренцбурге.

Постановление принял окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Российскому судну временно запретили покидать причал в Баренцбурге, пока власти или суд не примут новое решение. Речь идёт об ограничении перемещения, а не о конфискации «Профессора Молчанова».