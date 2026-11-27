Росстат: Бензин в России в октябре подешевел на 3,9%
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Автомобильный бензин в России по итогам октября подешевел в среднем на 3,9% относительно сентября. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводят «Финансы Mail».
Наиболее ощутимое снижение цен зафиксировали в Вологодской области, где горючее стало дешевле на 20,6%. Следом идёт Тюменская область без учёта автономных округов — 19,4%. Всего в 40 субъектах России стоимость бензина сократилась на 3,9% и более. В Москве снижение составило 1,4%.
Среди наиболее популярных марок топлива заметнее всего подешевел АИ-92 — на 4,4%. Стоимость АИ-95 уменьшилась на 3,8%, а дизельного топлива — на 0,4%.
Напомним, 24 ноября президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации цен на бензин в большинстве регионов страны. Глава государства подчеркнул важность бесперебойного снабжения потребителей топливом. Кроме того, с 2 по 9 ноября средняя стоимость литра бензина в России снизилась на 73 копейки, до 74,11 рубля. Тогда наиболее существенное снижение цен отмечалось в Кировской области и Кабардино-Балкарии.
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