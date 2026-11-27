Автомобильный бензин в России по итогам октября подешевел в среднем на 3,9% относительно сентября. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводят «Финансы Mail».

Наиболее ощутимое снижение цен зафиксировали в Вологодской области, где горючее стало дешевле на 20,6%. Следом идёт Тюменская область без учёта автономных округов — 19,4%. Всего в 40 субъектах России стоимость бензина сократилась на 3,9% и более. В Москве снижение составило 1,4%.

Среди наиболее популярных марок топлива заметнее всего подешевел АИ-92 — на 4,4%. Стоимость АИ-95 уменьшилась на 3,8%, а дизельного топлива — на 0,4%.