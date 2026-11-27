Виктория Боня потеряла любимую кошку Мурочку в день своего 47-летия. Питомица, которая прожила с телеведущей 19 лет, умерла на руках у её дочери. Печальной новостью блогерша поделилась в социальных сетях.

«Мурочка ушла сегодня в другое измерение на руках у дочки в 12:00 по Европе. Ровно в мой день рождения. Ушла красиво. Без мук, без боли. За несколько минут», — написала Боня.

Телеведущая поблагодарила питомицу за долгие годы, проведённые вместе в любви и заботе.

Проблемы со здоровьем Мурочки начались не сегодня. Ещё в июне Боня со слезами рассказала, что у её кошки обнаружили опухоль, которая мешала нормальной работе кишечника. Тогда ветеринар посоветовал телеведущей готовиться к прощанию с любимицей.

А 19 ноября Боня вновь расплакалась перед подписчиками, увидев, насколько ухудшилось состояние Мурочки после её возвращения из путешествия.