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Опубликовано 2 сентября, 18:11

РСТ заявил, что россиянам в Турции не нужна эвакуация из-за отмен рейсов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российским туристам в Турции не требуется организованный вывоз из страны на фоне отмены отдельных рейсов турецких авиакомпаний. Данное заявление сделали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет ТАСС.

Там отметили, что туроператоры поддерживают связь с путешественниками и перевозчиками, а также помогают решать вопросы с размещением и изменением маршрутов.

«Туроператоры находятся в контакте с туристами и перевозчиками, решают вопросы размещения и перебронирования пассажиров. Необходимости в организованном вывозе российских туристов из Турции сейчас нет», — сообщили в РСТ.

По данным организации, ситуация с авиарейсами пока носит локальный характер и не свидетельствует о серьёзных проблемах для российского турпотока. В союзе добавили, что продолжают отслеживать изменения в расписании. Если отмены и задержки станут системными, может потребоваться перераспределение пассажирских потоков.

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Напомним, турецкий перевозчик Pegasus в ночь на 2 сентября отменил часть рейсов в Россию. Это затронуло маршруты между Стамбулом и Москвой, Стамбулом и Санкт-Петербургом, а также вылеты из Бодрума, Измира и Даламана. Несколько лайнеров, уже находившихся в воздухе, развернули обратно в турецкие аэропорты. Российское генконсульство держит ситуацию под контролем. Пассажирам при необходимости предоставляют отели, еду и напитки.

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Юлия Сафиулина
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