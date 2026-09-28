Рублёв поднялся на 24-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь спортсмен занимает 24-е место, имея в активе 2020 очков.

Первой ракеткой России остаётся Даниил Медведев, сохранивший шестую позицию с 3710 очками. Карен Хачанов остался на 26-м месте, а Роман Сафиуллин поднялся сразу на 18 строчек и теперь занимает 84-ю позицию.

Мировой рейтинг продолжает возглавлять итальянец Янник Синнер. Следом располагаются немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Накануне Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу. В четвертьфинале россиянин за 2 часа 52 минуты обыграл француза Уго Гастона со счётом 6:7, 7:6, 6:1.

Ранее Life.ru сообщал, что во время матча с Гастоном Рублёв ударил по рекламному щиту и разбил руку в кровь, после чего ему потребовалась помощь врачей. Несмотря на травму, россиянин продолжил встречу, переломил её ход и пробился в полуфинал турнира в Ханчжоу.