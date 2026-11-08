Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, отметившая 103-й день рождения, уверена, что секрет её долголетия кроется в наследственности. Женщина связывает свой почтенный возраст с русскими корнями и вспоминает родственника, который также прожил больше века. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Бейли родилась в США 1 ноября 1923 года в семье русских эмигрантов Марии и Павла Никоненко. Её родители прибыли в Калифорнию 1 июля того же года на американском корабле «Мерритт». Они входили в группу из 526 русских переселенцев, которые добрались до американского побережья за четыре месяца до рождения будущей долгожительницы.

О возможной семейной предрасположенности к долгой жизни Евгения узнала во время поездки в Россию. В 2009 году она встретилась в Санкт-Петербурге с родственницей по материнской линии, которая показала ей фотографию своего отца. Оказалось, что мужчина дожил до 103 лет — именно столько сейчас самой Бейли.

«Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Санкт-Петербурге, и она показала мне фото её отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», — поделилась женщина.

Впрочем, одной наследственностью американка своё долголетие не объясняет. Не менее важную роль в её жизни сыграла вера в Бога, которая, по словам Бейли, помогала справляться с трудностями и находить силы двигаться дальше.

«Я верю, что Бог показывал мне дорогу и помогал мне», — призналась долгожительница.

Саму возможность встретить 103-й день рождения Евгения считает божьим даром. Она уверена, что прожила достойную жизнь, стараясь преодолевать возникавшие испытания настолько хорошо, насколько могла.

Несмотря на возраст, женщина сохраняет интерес к привычным занятиям. Она любит садоводство, музыку, книги и познавательные передачи. Свой день рождения Бейли планировала отметить в семейном кругу вместе с сыном и крестницей, которая обещала принести традиционные русские блюда — борщ, пирог с грибами и котлеты.