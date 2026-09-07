Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 12:23

«Русский народ един»: Ветеран СВО рассказал о значении крестного хода в Москве

Ветеран СВО Селиванов: Крестный ход показал единство большой русской нации

Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Общемосковский крестный ход показал единство русского народа. Об этом заявил подполковник полиции в отставке, участник СВО, атаман Алексей Селиванов.

«Мы начинаем собираться вместе и показывать, что русский народ, большая русская нация, включающая коренные народы России, едина! И самое главное, мы учимся ценить нашу идентичность, которая неразрывно связана с православной верой», — сказал он «Царьграду».

Селиванов — подполковник полиции в отставке, в прошлом помощник министра обороны Украины (2013 год) и исполняющий обязанности директора Департамента социальной и гуманитарной политики этого ведомства. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в ЛНР.

Мужчина отметил, что гибель боевых товарищей не напрасна, поскольку Россия очищается и приближается к своему идеалу. По его словам, общество избавилось от множества иноагентов, у людей прояснилось сознание и изменилось мировоззрение.

Крестный ход стартовал у храма Христа Спасителя и завершился у Новодевичьего монастыря. Протяжённость маршрута составила около шести километров, колонна двигалась по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также улице Хамовнический Вал.

Участие в религиозном мероприятии приняли 100 тысяч человек, включая семьи с детьми, духовенство, ветеранов СВО и представителей общественных организаций. Многие верующие охарактеризовали мероприятие как мирное и сплочённое.

Впервые в новейшей истории Общемосковский крестный ход прошёл в 2025 году, тогда собралось около 400 тысяч человек. Нынешнее шествие, по оценкам участников и организаторов, подтвердило возрождение традиции.

Тысячи людей и звон колоколов: Как прошёл крестный ход по центру Москвы — репортаж Life.ru
Тысячи людей и звон колоколов: Как прошёл крестный ход по центру Москвы — репортаж Life.ru

Ранее Life.ru рассказывал, что мощи Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя. Ковчег с частицей мощей будет доступен верующим с 7 по 20 сентября.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar