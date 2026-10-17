Русский Тайсон перед мгновенной смертью перенёс операцию на почках

Российский боксёр-тяжеловес Денис Бойцов по прозвищу Русский Тайсон незадолго до смерти перенёс операцию по удалению камня из почки. После хирургического вмешательства спортсмена отпустили домой на восстановление, однако лечение ещё не было завершено. Об этом рассказал его брат Максим Бойцов.

«Всё было хорошо. Был камень в почках. Два камня осталось, отпустили домой — восстановиться после операции. Должны были еще два камня вытащить, но не получилось», — поделился с ТАСС родственник боксёра.

По словам Максима, врачи планировали провести дальнейшее лечение, однако удалить оставшиеся камни не удалось. При этом брат спортсмена не связывал перенесённую операцию с его смертью. Официальная причина кончины Бойцова пока не названа.

Его спортивная карьера фактически завершилась в 2015 году после трагического происшествия в Берлине. Бойцова обнаружили без сознания в метро с тяжёлыми травмами головы и рук. Врачи ввели его в медикаментозную кому, после чего последовали операции и длительная реабилитация в Германии и России.

Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. На любительском ринге он выиграл 115 из 130 поединков, а среди профессионалов одержал 36 побед в 37 боях, причём 27 раз отправлял соперников в нокаут. В разные годы спортсмен завоёвывал молодёжный титул WBC, интерконтинентальный пояс WBA и европейский титул WBO.