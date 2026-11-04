Итоги промежуточных выборов в Конгресс США не повлияют на позицию России по украинскому урегулированию. Москва намерена придерживаться прежнего внешнеполитического курса независимо от того, как изменится расстановка политических сил в Вашингтоне. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат призвал не торопиться с выводами до окончательного подведения итогов голосования. При этом он признал, что руководство Демократической партии США традиционно занимает жёсткую позицию в отношении Москвы.

«Давайте дождёмся окончательных результатов. Подходы актива демпартии к отношениям с Россией резко негативные. В этом нет ничего нового», — сказал замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что даже возможное осложнение отношений между Москвой и Вашингтоном не станет основанием для пересмотра российских подходов к урегулированию конфликта на Украине.

«Наша принципиальная и последовательная линия по Украине, как и в целом внешнеполитический курс, не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах», — заявил дипломат.

По его словам, российская дипломатия продолжит действовать в соответствии с установками президента Владимира Путина.

Итоги выборов 3 ноября и новый баланс сил между демократами и республиканцами в Конгрессе — в отдельном разборе Life.ru.