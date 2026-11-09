Западные страны пытаются максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы выиграть время для подготовки к возможному военному противостоянию с Россией. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола по вопросам милитаризации Европы, проходящего на площадке ОБСЕ.

По оценке дипломата, европейские власти наращивают военный потенциал, однако начинают осознавать, что могут не успеть достичь поставленных целей в запланированные сроки. Именно с этим он связал стремление западных государств продлить российско-украинский конфликт.

«Власти соответствующих [западных] стран и некоторые брюссельские бюрократы начинают осознавать, что, так сказать, к назначенному сроку они могут не успеть создать потенциал, обеспечивающий решающий перевес над Россией. Отсюда стремление максимально затянуть российско-украинский конфликт», — заявил Рябков.

Рябков и ранее обвинял европейские страны в препятствовании дипломатическому урегулированию. В конце октября он заявил, что представители «партии войны» в европейских столицах пытаются помешать переговорным инициативам по Украине и создают у Киева ложные ожидания относительно дальнейшего развития конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении итальянского издания L’Antidiplomatico относительно риска прямого столкновения Европы с Россией. Журналисты обратили внимание на военные учения с участием около 2800 военнослужащих из 11 государств, которые запланированы в Польше с 9 по 22 ноября. По мнению авторов публикации, подготовка многонационального контингента на фоне переговоров по Украине способна усилить напряжённость между Россией и НАТО.