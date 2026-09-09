С 1 октября самозанятым ограничат время работы с одним заказчиком через маркетплейсы и другие цифровые платформы — до 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. Об этом пишет газета «Известия».

Новое правило касается исполнителей, которые получают заказы через посреднические сервисы. Его вводят, чтобы компании не могли годами оформлять фактически штатных сотрудников как самозанятых и тем самым обходить трудовые гарантии и страховые выплаты. Если лимит будет превышен, платформа должна ограничить доступ исполнителя к этому заказчику. При этом сама компания рискует столкнуться с переквалификацией отношений в трудовые.

Юрист Антон Шмаль советует самозанятым заранее распределять работу между несколькими клиентами и сохранять самостоятельность: самим определять график, пользоваться собственными ресурсами и не подчиняться внутреннему распорядку заказчика. Новые обязанности появятся и у платформ. Им придётся отслеживать отработанные часы и прописать правила их подсчёта, а также порядок блокировок и рассмотрения жалоб. При этом единого механизма учёта времени пока нет — площадкам ещё предстоит его разработать.

Для бизнеса изменения означают необходимость внимательнее проверять, не напоминает ли сотрудничество с самозанятым обычные трудовые отношения. Налоговые органы также будут уделять больше внимания таким схемам, в том числе случаям, когда компания переводит бывших сотрудников в статус самозанятых.

В России количество вакансий с неполным рабочим днём или неделей во втором квартале 2026 года выросло на рекордные 92,5%, а предложений с гибким графиком стало больше на 80%. Альтернативные форматы занятости сейчас развиваются быстрее стандартной 40-часовой рабочей недели. Гибкий график перестал быть просто дополнительным преимуществом для сотрудников. Теперь компании используют его, чтобы справляться с дефицитом кадров и подстраиваться под изменения спроса.