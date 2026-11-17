С 1 сентября 2027 года в России заработают новые правила контроля количества банковских карт, оформленных на одного человека. При выдаче новой карты банки должны будут обращаться к единой системе учёта и проверять, не превышен ли установленный лимит в 20 карт. Сведения о картах разных банков будут учитываться централизованно.

Как следует из закона «О национальной платёжной системе», в единую систему поступают данные о номерах и видах платёжных карт, а также идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) их владельцев. Банки также обязаны передавать информацию о картах, использование которых прекращено.

Оператором системы выступает Национальная система платёжных карт (НСПК). Единый реестр позволяет учитывать карты, оформленные одним человеком в разных кредитных организациях, а не только в конкретном банке.

Сама система предусмотрена законодательством с сентября 2026 года. Однако с 1 сентября 2027-го вступают в силу дополнительные требования к проверке количества карт при выдаче новых.

Согласно действующему закону, один человек сможет иметь не более 20 платёжных карт во всех банках вместе взятых. Если выдача новой карты приведёт к превышению установленного лимита, банк должен будет отказать в её оформлении. При этом Банк России вправе предусмотреть исключения из общего ограничения.

Важно, что речь идёт именно о количестве платёжных карт, а не банковских счетов. Сам по себе новый лимит не означает автоматической блокировки действующих карт, если их у человека уже больше двадцати.

Создание общего реестра входит в комплекс мер по противодействию финансовому мошенничеству. Он должен помочь банкам контролировать массовое оформление карт, в том числе используемых для незаконного перевода и обналичивания денег.

Ранее Life.ru сообщал, что из антифрод-пакета исключили ограничение на пять банковских карт в одной кредитной организации. Таким образом, установленный лимит в 20 карт будет применяться к общему количеству платёжных карт человека, независимо от того, в скольких банках они оформлены.