С бывшим вице-премьером России Михаилом Полтораниным простятся 19 ноября в больнице «Коммунарка». Подробности церемонии РИА «Новости» сообщил сын политика Максим Полторанин.

«Больница Коммунарка, в 11 часов, поминальный зал. Завтра», — рассказал он журналистам 18 ноября.

Местом захоронения бывшего заместителя председателя правительства выбрали кладбище в деревне Губцево, расположенной в Новой Москве. Об этом агентству также сообщил сын покойного.

Полторанин скончался в понедельник, 16 ноября, в больнице в Коммунарке. Политику было 86 лет. До следующего дня рождения он не дожил шесть дней — 22 ноября ему исполнилось бы 87 лет. В 1992 году Михаил Полторанин занимал пост заместителя председателя правительства России.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве состоялась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым. Проводить дипломата в последний путь пришли родственники, коллеги и представители российского руководства, в том числе помощник президента Юрий Ушаков и заместители главы МИД Сергей Рябков и Александр Панкин.