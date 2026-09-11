С сайта музыкального фестиваля в Тбилиси убрали запрет на посещение россиянами

Сервис по продаже билетов TKT.ge удалил пункт о запрете россиянам посещать фестиваль электронной музыки Zion Festival в Тбилиси. Ранее соответствующее ограничение было указано в правилах мероприятия.

Фестиваль должен пройти в грузинской столице 25–26 сентября, продажа билетов стартовала 2 сентября. Ранее в Сети обратили внимание, что на странице мероприятия среди условий посещения присутствовал отдельный пункт: «Граждане России на фестиваль не будут допущены».

Однако к 13:04 мск 11 сентября эта формулировка со страницы продажи билетов исчезла. Причины удаления ограничения не уточняются.

При этом в аккаунте самого Zion Festival в Instagram* сообщений о запрете для граждан России также нет. Размещённая организаторами ссылка для покупки билетов ведёт на TKT.ge.

Таким образом, на данный момент публичного предупреждения о недопуске россиян на фестиваль нет. Организаторы мероприятия отдельно не сообщали, означает ли удаление пункта фактическую отмену ограничения.

Zion Festival 2026 — фестиваль электронной музыки, который пройдёт 25–26 сентября на площадке Zion Garden (Lisi Wonderland) у озера Лиси в Тбилиси. В этом году мероприятие получило название Enshrined и посвящено памяти диджея Луки Иоселиани, который умер в прошлом году. Программа рассчитана на четыре сцены и включает электронную музыку, B2B-сеты и живые выступления; среди заявленных артистов — Ajja, Giuseppe, Acidwave, Chikovani, Circus Mircus, Spacejam 92 и другие. На территории также будут работать фуд-корты, бары и маркет. Самостоятельный вход разрешён посетителям старше 21 года, для покупки билетов необходимо пройти возрастную верификацию.

Ранее сообщалось, что россиянина экстрадировали из Грузии в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы. Мужчину обвиняют в хищении миллионов долларов.

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