Дискриминация в горах: Россиян с билетами на руках не пустят на музфест в Тбилиси
Музфест в Тбилиси запретил вход россиянам за две недели до старта
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Организаторы музыкального фестиваля Zion Festival 2026 в Тбилиси преподнесли неприятный сюрприз российским туристам. Всего за две недели до начала мероприятия они ввели официальный запрет на посещение для граждан России. Возмущенные путешественники, которые уже спланировали отпуск и оплатили билеты, начали массово жаловаться омбудсмену Грузии, заявляя о дискриминации по национальному признаку.
Фото © SHOT
Как выяснил SHOT, билеты на опен-эйр продавались по цене от 2,7 до 4,5 тысяч рублей. По предварительным подсчётам, общая сумма, которую россияне потратили на проходки, может достигать полумиллиона рублей. Вернут ли организаторы деньги за отмененные билеты, пока остаётся загадкой. Примечательно, что на сайте фестиваля до сих пор работает русскоязычная версия, где всё ещё можно совершить покупку.
Фото © SHOT
Zion Festival 2026 должен пройти в горах Тбилиси с 25 по 26 сентября. В этом году проект впервые заявлен как самостоятельный двухдневный фестиваль. До этого на протяжении десяти лет Zion существовал в качестве отдельной электронной площадки на крупном грузинском рок-фестивале Tbilisi Open Air, а также занимался организацией локальных вечеринок.
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