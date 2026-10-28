«С вашей лёгкой руки»: Путин напомнил президенту Египта, как зародился формат Россия — Африка

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси за участие в саммите Россия — Африка в Москве. Во время встречи с коллегой российский лидер вспомнил, как семь лет назад они вместе запустили новый формат международного сотрудничества.

«Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады всех вас видеть. Признательны вам за то, что смогли приехать на саммит России — Африка», — обратился Путин к гостям.

Глава государства напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в 2019 году в Сочи. Тогда ас-Сиси возглавлял Африканский союз и выступил сопредседателем саммита вместе с российским президентом.

«Мы с вами стояли у истоков этого формата, провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Хорошо помню, как это было», — отметил Путин.

По словам российского лидера, именно он предложил ас-Сиси возглавить работу по запуску нового формата. Египетский президент поддержал инициативу, благодаря чему сотрудничество Москвы с африканскими государствами получило дополнительный импульс.

«С вашей, можно сказать, лёгкой руки этот процесс пошёл, и пошёл достаточно активно и продуктивно», — подчеркнул Путин.

Нынешний саммит Россия — Африка стал третьим по счёту. Он проходит в Москве 28–29 октября. В его рамках обсуждаются торговля, инвестиции, технологическое сотрудничество и совместные инфраструктурные проекты.

Ранее Life.ru сообщал, как Путин лично пригласил ас-Сиси на саммит Россия — Африка. Приглашение прозвучало 11 сентября в Нью-Дели. Российский президент подчеркнул, что именно под руководством египетского коллеги в Сочи был создан новый формат взаимодействия с африканскими странами. Владимир Путин проводит переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Эта беседа открывает серию двусторонних встреч российского лидера с главами африканских государств после мероприятий Экономического и гуманитарного форума.