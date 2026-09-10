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Опубликовано 10 сентября, 12:09

«С возрастом более заметно»: Названы причины появления колец Венеры

Врач Котова: Сидячая работа и плохая осанка делают кольца Венеры на шее заметнее

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неправильная осанка при сидячей работе и привычка опускать голову к телефону могут сделать кольца Венеры на шее более заметными даже у молодых девушек, предупредила врач-косметолог Ирина Котова. По её словам, горизонтальные складки являются анатомическим образованием и есть практически у всех, однако степень их выраженности различается.

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«И нужно понимать, что с возрастом это тоже более заметно становится просто за счёт того, что тонус кожи шеи меняется», — отметила специалист в беседе с «Абзацем».

Положение головы и постоянная сутулость могут усугубить ситуацию. Отсрочить появление выраженных складок можно, если следить за осанкой и держать книги или телефон на уровне глаз, не опуская голову. В более взрослом возрасте эксперт допустила применение косметологических процедур после консультации с врачом.

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Ранее Life.ru выяснил, из-за чего появляются кольца Венеры и какие методы используют для их коррекции. Так, выраженность горизонтальных складок на шее зависит от анатомических особенностей, генетики и образа жизни.

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Борис Эльфанд
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