Сафонова нет в заявке: Карпин назвал состав России на матч с Намибией
Агкацев и Соболев выйдут в старте сборной России на матч с Намибией
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Станислав Агкацев займёт место в воротах сборной России в товарищеском матче против Намибии, а Алексей Миранчук выведет команду на поле с капитанской повязкой. Стартовый состав национальной команды опубликовал РФС.
С первых минут также сыграют Мингиян Бевеев, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Арсен Адамов, Артём Карпукас, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Александр Соболев и Лечи Садулаев.
Таким образом, тренерский штаб Валерия Карпина заметно изменил сочетание по сравнению с предыдущей встречей. Матвея Сафонова в заявке на игру нет: ранее стало известно, что голкипер «ПСЖ» покинул расположение национальной команды.
В запасе остались Антон Митрюшкин, Александр Максименко, Игорь Дивеев, Вадим Ибишев, Данил Круговой, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Петров, Максим Глушенков, Иван Обляков, Кирилл Глебов и Константин Тюкавин.
Для России и Намибии эта встреча станет первой в истории. Матч пройдёт 3 октября на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 18:00 мск.
В предыдущей игре нынешнего сбора российская команда 29 сентября победила Иран со счётом 2:0. Ворота тогда защищал Сафонов, который провёл встречу без пропущенных мячей.
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