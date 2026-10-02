Ещё одна потеря Карпина: Воробьёв из-за травмы пропустит два матча сборной России

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв не поможет сборной России в товарищеских матчах против Намибии и Нигерии. Форвард не прилетел с командой в Екатеринбург из-за травмы, сообщил тренер национальной команды Виктор Онопко.

По словам специалиста, футболист приехал в расположение сборной уже с повреждением. После обследования ему сделали МРТ, по итогам которого стало ясно, что в ближайших двух встречах он участия не примет.

«Дмитрий Воробьёв, как я понимаю, приехал уже с травмой. Сделали МРТ. С Нигерией и Намибией не сыграет, он не прилетел», — сказал Онопко.

Первый из двух октябрьских матчей Россия проведёт 3 октября против Намибии на «Екатеринбург Арене». Игра начнётся в 18:00 мск. 6 октября команда Валерия Карпина встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде, начало — в 19:00.

Перед этими встречами сборная России 29 сентября обыграла Иран со счётом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин. При этом он пропустит следующие матчи из-за травмы. Также не сыграет Александр Сильянов.

Матч с Намибией станет первой очной встречей команд в истории. Life.ru разбирал, что соперник России занимает 121-е место в рейтинге ФИФА, а одной из его главных звёзд считается форвард Питер Шалулиле.