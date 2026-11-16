Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча 16 ноября завершилась со счётом 6:5, причём решающую шайбу хозяева забросили за две минуты до окончания основного времени.

Первый период остался за уфимцами. На 14-й минуте счёт открыл Данил Алалыкин, а перед самым перерывом преимущество увеличил Александр Жаровский. В начале следующего отрезка 19-летний нападающий оформил дубль, доведя разницу до трёх голов.

«Адмирал» сумел вернуться в игру благодаря точным броскам Дмитрия Завгороднего, Александра Дарьина и Семёна Ибрагимова. К середине заключительного периода гости восстановили равенство — 3:3.

Затем команды устроили настоящую голевую перестрелку. Мэттью Маджио вновь вывел «Салават Юлаев» вперёд, однако Дмитрий Мухтаров и Владислав Цицюра за короткий промежуток времени перевернули ситуацию в пользу дальневосточников — 5:4.

Спасти уфимцев удалось Алалыкину, забросившему вторую шайбу на 53-й минуте. А на 58-й минуте Вадим Шипачёв принёс хозяевам победу, установив окончательный счёт 6:5.

Одним из наиболее результативных игроков команды остаётся Жаровский. За последние восемь встреч нападающий заработал 12 очков — пять голов и семь результативных передач. «Адмирал», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

После успеха «Салават Юлаев» набрал 28 очков в 27 матчах и поднялся на восьмую строчку Восточной конференции, войдя в зону плей-офф. Владивостокский клуб с 25 очками после 26 игр остался десятым. Следующие встречи обе команды проведут 18 ноября: уфимцы примут «Барыс», а «Адмирал» сыграет в гостях с «Авангардом».

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября «Салават Юлаев» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 3:4 в серии буллитов. Основное время завершилось вничью, а в овертайме команды не смогли определить победителя. Для «Нефтехимика» этот успех стал юбилейным — 500-м за время выступлений в КХЛ. При этом нападающий уфимцев Александр Жаровский провёл свой сотый матч в лиге.