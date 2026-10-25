Сальдо призвал сообщать информацию о жителях Алёшек в Дом прав человека

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к родственникам жителей Алёшек и всем, кто поддерживает с ними связь, на фоне подготовки гуманитарной миссии. В своём Telegram-канале он призвал передавать информацию о них в Дом прав человека.

Сведения принимают через аппарат уполномоченного по правам человека. Для связи можно воспользоваться системой ФГИС УПЧ или позвонить на горячую линию. К подготовке миссии привлечены представители местной власти и органов местного самоуправления.