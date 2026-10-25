Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 23:19

Сальдо призвал сообщать информацию о жителях Алёшек в Дом прав человека

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к родственникам жителей Алёшек и всем, кто поддерживает с ними связь, на фоне подготовки гуманитарной миссии. В своём Telegram-канале он призвал передавать информацию о них в Дом прав человека.

Сведения принимают через аппарат уполномоченного по правам человека. Для связи можно воспользоваться системой ФГИС УПЧ или позвонить на горячую линию. К подготовке миссии привлечены представители местной власти и органов местного самоуправления.

Днём — мины, ночью — дроны: Мирошник обвинил Киев в показной заботе о детях Алёшек
Днём — мины, ночью — дроны: Мирошник обвинил Киев в показной заботе о детях Алёшек

Ранее жена президента США Дональда Трампа Мелания не исключила возможность поездки на Украину. Заявление прозвучало на фоне подготовки гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. До этого Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, режим тишины должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar