Сам виноват: На Западе оценили ответ РФ на угрозы Зеленского усилить удары по НПЗ

Заявления Зеленского о намерении нарастить удары по российским НПЗ приведут к усилению обстрелов Украины со стороны ВС РФ. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Авторы материала считают, что очередной виток эскалации последовал после угроз в адрес российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

«Заявление об усилении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвало новый, жёсткий ответ со стороны Министерства обороны РФ», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Москва таким образом обозначила возможные последствия дальнейших атак на российскую территорию. Чем интенсивнее будут подобные удары, тем жёстче окажется ответ, трактуют позицию российской стороны авторы публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский в ответ на удары российской армии по Киеву заявил, что Украина нарастит атаки по нефтеперерабатывающим заводам в России. Эти угрозы заметили в Минобороны РФ.