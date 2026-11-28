Ребёнку с лёгким насморком можно на каток, если он бодр, дышит носом и у него нет температуры, кашля или слабости, уверена педиатр Лариса Коршун. По её словам, для катания лучше выбрать день, когда на улице не холоднее −10 градусов. На льду можно провести не больше часа.

«Самая частая ошибка взрослых — одевать активного ребёнка на один слой одежды больше, чем себя. При катании дети сильно потеют, мокрая одежда остывает и приводит к переохлаждению», — пояснила врач в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Если нос на льду заложило так, что ребёнку приходится дышать ртом, стоит зайти погреться. Кашель, боль в ушах или головная боль — повод закончить катание. Если после прогулки поднялась температура или заболело ухо, эксперт посоветовала обратиться к врачу.