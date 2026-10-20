«Самая ярая» фанатка «Спартака» лишилась права посещать матчи на три года

Три года без посещения спортивных соревнований и штраф в три тысячи рублей получила 32-летняя поклонница московского «Спартака» Джульетта С. Такое наказание ей назначил Тушинский районный суд столицы после инцидента на футбольной арене. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

В августе девушку задержали на встрече красно-белых с петербургским «Зенитом». Поводом стало её появление на стадионе в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждает канал, это был не первый случай подобного поведения болельщицы. Джульетта, именующая себя «самой ярой болельщицей «Спартака», и раньше приходила на игры нетрезвой. Кроме того, она провоцировала активных поклонников команды, которые оформили Fan ID.

Ранее Life.ru сообщал, что двух болельщиков воронежского «Факела» наказали за бросание бутылок во время матча с «Зенитом». Суд назначил фанатам по двое суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования на три года.