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Опубликовано 20 октября, 19:58

«Самая ярая» фанатка «Спартака» лишилась права посещать матчи на три года

Обложка © Telegram / SPORT BAZA

Обложка © Telegram / SPORT BAZA

Три года без посещения спортивных соревнований и штраф в три тысячи рублей получила 32-летняя поклонница московского «Спартака» Джульетта С. Такое наказание ей назначил Тушинский районный суд столицы после инцидента на футбольной арене. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

В августе девушку задержали на встрече красно-белых с петербургским «Зенитом». Поводом стало её появление на стадионе в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждает канал, это был не первый случай подобного поведения болельщицы. Джульетта, именующая себя «самой ярой болельщицей «Спартака», и раньше приходила на игры нетрезвой. Кроме того, она провоцировала активных поклонников команды, которые оформили Fan ID.

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Ранее Life.ru сообщал, что двух болельщиков воронежского «Факела» наказали за бросание бутылок во время матча с «Зенитом». Суд назначил фанатам по двое суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования на три года.

Больше новостей о фигурном катании, рекордах и международных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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